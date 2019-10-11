Bebek katilleri

BUGÜN NELER OLDU

Mehmetçik'in Resulayn ve Tel Abyad arasındaki operasyonları sürerken, YPG'li teröristler saklandıkları kamu binaları, okullar ve hastanelerden Türkiye tarafına havan ve roketatarlarla saldırıyor. Akçakale'ye 2 günde 21 havan mermisi düştü. Mermilerin tamamı ev ve işyerlerine isabet etti. Bebek katili YPG/ PKK'nın saldırılarında Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ile Akçakale'de Vergi Dairesi Başkanlığı'nda görevli maliye memuru Cihan Güneş şehit oldu, 46 kişi yaralandı. İlçede esnaflar işyerlerini kapatırken, vatandaşlar ilçeyi terk ederek, güvenli yerlere gitti. Ceylanpınar'a atılan havan mermisi ise 11 yaşındaki Elif Terim ile yine 11 yaşındaki Mazlum Güneş'in ölümüne neden oldu. Mardin'in Nusaybin ilçesinde ise Kamışlı'dan atılan havan mermisi Fırat Mahallesi'ndeki bir sitenin kapısının önüne düştü. Fatma Yıldız (48) ile kızları 12 yaşındaki Emine ve 15 yaşındaki Leyla Yıldız hayatını kaybetti. Şarapnel parçalarının isabet ettiği 24 kişi yaralandı. Akçakale, Ceylanpınar, Suruç, Birecik ve Nusaybin'de okullar bugün de tatil edildi.Milli Savunma Bakanlığı şehit olan sivillerin kanının yerde kalmadığı belirtilerek ,"Sivilleri katleden PKK/ PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak!" denildi. ANKARA