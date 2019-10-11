Bir terör devleti kurdurtmayacağız

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında FIrat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte söyledikleri:Tehditleri kaynağında kurutmak üzere harekete geçtik. Sadece son 4 yılda sınırlarımız içinde 7 bin 500, sınırlarımız dışında 8 bin 500 olmak üzere toplam 16 bin teröristi etkisiz hale getirdik.PKK/ YPG'nin işgalini görmeyenler şu anda bizim Suriye'nin birliği ve beraberliği için attığımız adıma laf ediyorlar. Şöyle siz kenarda durun, biz yolumuza devam edelim. DEAŞ'a karşı verdiğimiz mücadeleyi bu konuşanların hangisi verdi? Bunlar sadece kendi ülkelerinden Suriye'ye DEAŞ'ı ihraç ettiler. Fransa'da, Almanya'dan, Hollanda'dan DEAŞ Suriye'ye geldi. Biz 5 bin 500 DEAŞ'lıyı geldikleri yerlere gönderdik. Bunlar dürüst değil.Suriye toprakları üzerinde onlarca yabancı gücün adeta cirit attığı bir dönemde Türkiye'nin terör yapılanmasını engellemek için başlattığı bu harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz. Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen şu an ne durumda? Onbinlerce insan Yemen'de ölmedi mi? Siz önce bunun hesabını verin. Hele Mısır, sen hiç konuşamazsın. Zira sen ülkende demokrasi katili olan bir kişisin. Yüzde 52 oyla seçilmiş olan Mursi'nin mahkemede çırpınarak ölmesine sen neden oldun. Belki de operasyon yaptın. Ailesine bile defnetmesine müsaade etmedin. Sen böyle bir katilsin. Sisi, birileriyle toplantı yapmış, bu operasyonu kınamış. Ya kınasan ne yazar, kınamasan ne yazar.Utanmadan, sıkılmadan şu ifadeyi kullanıyorlar, biz Kürtlere karşıymışız. Terbiyesizlik yapmayın. Bizim oradaki Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yoktur. Kimse saptırmasın. Bizim derdimiz, sorunumuz Suriye'yi işgale çalışan DEAŞ, YPG, PYD gibi terör örgütleriyledir. Şu anda sadece Kobani'den bizim ülkemize gelen 300 bin Kürt hala bizim ülkemizde misafirimiz olarak yaşamaktadır. Bunu niye konuşmuyoruz. Amerika bunu görmez, AB bunu görmez, biz kime neyi anlatacağız ya. Hiç olmazsa kendi milletimiz bunu görsün. Parlamentoda da terör örgütüne sırtını dayayan bir grup var, onlar gözleri var görmez. Ama göstereceğiz. Öyle veya böyle göstereceğiz.Bizim sınır ötesi harekatımızın altında güneyimizde bir terör devleti kurulmasını engellemek var. Biz buna çalışıyoruz. Buna fırsat veremeyiz, buna eyvallah edemeyiz. Daha önceki harekatlarımızda ne yaptıysak burada da onu yapacağız. Yani gittiğimiz yerlere barışı, huzuru, güvenliği, esenliği getireceğiz.Barış Pınarı Harekâtı bölgesini güvenli hale getirdikten sonra burada yaşayan herkesin kendi evine, şehrine dönmesini sağlayacaktır. Hedefimiz budur. Biz bu operasyonda hiç kimsenin bilhassa da sivillerin kılına dahi zarar gelmesini asla kabullenemeyiz. Sadece bize karşı silah kullananları, saldıranları, tuzak kuranları hedef alıyoruz. Şayet böyle bir tavrın içinde değilse hiçbir Suriyeli kardeşimiz korkmasın, endişe duymasın. Şu veya bu sebeple YPG saflarına katılmaya zorlanmış Suriyeli kardeşlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Hemen şimdi PYD saflarını terk edip kendi evlerini, köylerini, şehirlerini, namuslarını korumak için harekete geçecek herkese kucağımız açıktır. İnşallah Barış Pınarı Harekatı ile şanlı tarihimize yeni bir altın sayfa ekleyeceğiz.Hani diyorlar ya Kürtlere AK Parti'de yer yok diye. Şu anda parlamento içinde AK Parti grubunda 291 milletvekilimizin 50'si Kürt kökenlidir. En sonunda bize bunu söyletmeye mecbur bıraktılar. Çünkü bizim için önemli olan kökenler filan olmaktan öte, insan olmak.BİZbir NATO üyesi ülkesiyiz. Beşinci maddeyi gayet iyi biliyorlar. Terör örgütleri NATO üyesi Türkiye'ye saldırırken siz buna sessiz kalamazsınız. Buna hakkınız yok, NATO'ya karşı olan edimlerini yerine getiren en önemli ülkelerden biri Türkiye. İlk üç, beşin içinde. Ücretini takır takır ödeyen ülke Türkiye'dir. Siz Türkiye'yi birkaç tane zibidi terör örgütüne tercih etmeyeceksiniz öyle mi? Buna eyvallah edemeyiz. Dolaysıya bunun da gereğini yapmaya mecburuz. Kim olursa olsun.EY Avrupa Birliği, kendinize gelin. Operasyonumuzu 'işgal hareketi' diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay; kapıları açarız, 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. 3 milyar euro'yu göndermeyeceklermiş. Siz şu ana kadar verdiğiniz sözü yerine getirdiniz mi? Yok. 40 milyar doları biz harcadık. Biz bir o kadar daha harcar ve yolumuza devam ederiz. Ama kapıları da açarız. Ondan sonra Tayyip Erdoğan'a saldırın. İstediğiniz kadar saldırın. Biz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz.HAREKÂTA destek veren MHP, İYİ Parti, CHP başta olmak üzere siyasi parti liderlerimize, siyaset ve devlet insanlarımıza, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, sanatçılarımıza, gazetecilerimize, sporcularımıza, her kesimden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür, bu harekatı canı gönülden destekleyen milletimize. Rabbimizin yardımı ve milletimizin desteği olduğu sürece bu ülkenin sırtı yere gelmez.Saf Suresi'nin 13. ayetini okuyan Erdoğan, "Rabbimiz müjdeliyor. Rabbim bize inşallah fethi lütfedeceğine inanıyorum. Bu müjdeyle beraber bizler Mehmetçiklerimizi uğurladık. İnşallah en kısa zamanda bu fetih müyesser olur ve Suriye'ye, bölgemize refah, huzur, gelir" dedi.HAREKATIMIZI tek başımıza değil Suriyeli kardeşlerimizle birlikte yapıyoruz. Suriye halkını temsil eden kanaat önderi, aşiret lideri ülkemize destek açıklaması yaptı. İnşallah Münbiç'ten Irak sınırına kadar tüm bölgeyi güvenliğe, huzura kavuşturup Suriye halkının üzerinde 8 yıldır dolaşan kara bulutları dağıtacağız.BUGÜN bize sürekli Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra bölgedeki hapishanelerde veya kamplarda tutulan DEAŞ'lılara ne yapacağımız soruluyor. Kontrolümüze geçecek bölgelerdeki DEAŞ'lılara ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Cezaevinde tutulması gerekenler cezaevinde tutulacak. Türkiye bölgenin kontrolünü ele aldıktan sonra, DEAŞ'ın yeniden bölgede varlık gösteremeyeceğinden herkes emin olmalıdır. Bu güvenceyi tüm dünyaya vermek istiyorum.TERÖR örgütünün desteği ile parlamentoya girmiş olan sözde siyasi partiye sesleniyorum. Benim ordumu işgal gücü olarak gösteremezsin. Bu ahlaksızlığın daniskasıdır, edepsizliğin daniskasıdır. Eğer işgal varsa o sizin maharetinizdir. Siz bulunduğunuz yerlerde sadece işgalle kalmadınız, işgal kuvvetleri olarak binaları kendi içinden tünellerle açmak suretiyle oralarda adeta sorgulama hücreleri kuracak kadar alçaksınız. Tabi artık oraları kaybettiniz. Sonra Suriye'de tüneller açtınız. Oraları da yıkacağız.TERÖR örgütü ve yandaşları hemen ülkemizi karalamak, harekatımıza gölge düşürmek için yalan yanlış bir sürü haber yaymaya başladılar. Bunlar öyle terbiyesiz ki, tutuyorlar kendi yayın organlarından çocukları gösteriyorlar. Ya çocuk katili sizsiniz, kadınlara saldıran, onların katili sizsiniz. İnşallah bu yılanların başını en kısa zamanda ezeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Bunu başaracağız.