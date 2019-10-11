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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye 'yaptırım' cevabı

DIŞİŞLERİ , ABD 'nın için Türkiye'ye yaptırımlar uygulanabileceğine dair açıklamasına ilişkin, "Atılacak her adıma karşı tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır" dedi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2019 00:47

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye yaptırımlar uygulanabileceğine dair açıklamasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Aksoy, harekatla ilgili ABD yönetimine her seviyede bilgi aktarıldığını belirterek, "Bakanlığımız tarafından bugün yapılan basın açıklamasında da harekâtın hedef ve kapsamı tüm açıklığıyla uluslararası kamuoyuyla paylaşılmıştır. Türkiye milli güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele etmektedir ve bu mücadele kararlılıkla sürdürülecektir" açıklamasında bulundu.
Aksoy, Türkiye'nin mücadelesine karşı atılacak her adıma karşı tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunulacağını belirtti.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye 'yaptırım' cevabı
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