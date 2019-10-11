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Eski başbakanlardan harekâta destek

Giriş Tarihi: 11.10.2019
ESKİ başbakanlar Binali Yıldırım, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Çiller, Yılmaz ve Akbulut, Erdoğan'ı telefonla aradı. TSK ve Mehmetçik'in yanında olduklarını belirten eski başbakanlar, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennilerini iletti. Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ise başarı dileklerini iletmek üzere Erdoğan'ı aramadıkları öğrenildi. ANKARA
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Eski başbakanlardan harekâta destek
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