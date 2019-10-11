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: Aşağılık manipülasyoncular

bugünkü yazısında ekonomi ya da başka konularda aleyhinde kara propaganda ile belirsizlik, kararsızlık ve endişe oluşturmaya yönelik çaba sarf edildiğine dikkat çekti ve çarpıcı örneklerle okurları karşısına çıktı. İşte Babaoğlu'nun yazısından öne çıkanlar;

Giriş Tarihi: 11.10.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 10:12
Haşmet Babaoğlu: Aşağılık manipülasyoncular

Şunlara toplu halde bir bakın...
"Dolar neden 12 TL olacak!"
"Doların yükselmesine engel olamasak bile düşürürüz, hele bir 20 TL'ye çıksın da..."

site:sabah.com.tr haşmet babaoğlu ile ilgili görsel sonucu

"Bırakın 12 TL'yi, dolar 65 TL bile olabilir"
"Boşuna dolar 12 TL olacak demedik!"
"Dolar yıl sonunda 16.05 TL olacak."
"Dolar 12 TL olacak beklentisi güçleniyor."
" Dolar düşse bile ekonomide sekiz şiddetinde deprem olacak."
"Dolar hem TL'ye hem de sanayiye ağır yenilgi yaşatacak."
Bunlar aylardır ortalığı velveleye veren şerefsizlerin çektikleri Youtube videolarının başlıkları...
Böyle daha yüzlercesi var.

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Haşmet Babaoğlu: Aşağılık manipülasyoncular
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