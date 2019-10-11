Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 39 gözaltı

'da operasyonu: 39 gözaltı

Fırat'ın doğusunda terör örgütlerine yönelik  gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı saatlerde  polisinin terör örgütü 'a yönelik operasyonunda 3'ü kadın 39 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 11:51 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 12:10
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 39 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süreli takibin ardından önceki gece terör örgütü DEAŞ şüphelilerine yönelik operasyon yaptı. Özel harekatın da destek verdiği operasyonda, çok sayıda eve eş zamanlı baskınlar yapıldı. Gözaltına alınan 3'ü kadın 39 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından sorguları için Vatan Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Kurdukları WhatsApp grubundan haberleştikleri belirlenen DEAŞ şüphelilerinin ifadelerine göre operasyonun derinleşebileceği öğrenilirken, 39 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

YOZGAT'TA DEAŞ OPERASYONU 2 GÖZALTI

Barış Pınarı Harekatı'ndan son dakika haberi: YPG/PKK'lı hainler böyle gafil avlandı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 39 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN