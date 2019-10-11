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’daki ormanları yakan ’lılara operasyon: 3 gözaltı

/ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında ’da meydana gelen iki yangın ile ilgili 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 11:47
İstanbul’daki ormanları yakan PKK’lılara operasyon: 3 gözaltı

19 Eylül günü İstanbul Küçükçekmece ilçesi Yarımburgaz Mahallesi'nde bulunan Nükleer Araştırma Merkezi ile askeri alan arasındaki ağaçlık alanda ve Ümraniye ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeşil Vadi Sokak Yeşil Vadi Konakları Ormanlık alan içerisinde gerçekleşen orman yangınları ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

3 GÖZALTI

Yangınları gerçekleştiren PKK terör örgütü mensuplarına yönelik İstanbul'un 2 ilçesinde operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheliye yönelik 4 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İstanbul’da orman yakmaya çalışan 3 PKK’lı yakalandı

Ayrıca PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 4 şüpheli hakkında daha yakalama çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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İstanbul’daki ormanları yakan PKK’lılara operasyon: 3 gözaltı
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