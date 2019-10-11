İşte Barış Pınarı Harekatı'nın ilk 48 saati

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurmasıyla, 9 Ekim Perşembe günü 16.00'da başladı.

Başkan Erdoğan Barış Pınarı Harekatının emrini böyle verdi

BÖYLE BAŞLADI

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın üye ülkelere silahlı saldırıya hedef olması durumunda meşru savunma hakkı tanıyan 51. maddesi çerçevesinde başlatılan harekat, sivillerin, tarihi, kültürel ve dini yapıların, altyapı tesislerinin zarar görmemesi için azami dikkat gösterilerek sürüyor.

TESK'NIN SİVİL HASSASİYETİ

Uzun süredir harekata karşı tüneller kazarak, sivilleri zorla silah altına alarak önlem alan ve son günlerde sivil görünüme bürünerek sivillere ait evlere gizlenen teröristlere karşı, harekatın güvenli şekilde devam etmesine özen gösteriliyor.

SAVAŞ UÇAKLARI İLK GÜNDE 30 KİLOMETRE DERİNLİĞE KADAR GİRDİ

TSK'ye ait savaş uçaklarının, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn'ı vurmasıyla havadan başlayan harekat, karadan obüslerin destek vermesiyle devam etti.

Operasyonun ilk gününde, obüs atışlarıyla Rasulayn'ın yanı sıra Akçakale'nin karşısında denk düşen Tel Abyad daki terör unsurları hedef alındı.

Türk savaş uçakları, Fırat Nehri'nin doğusunda 30 kilometre derinliğe kadar girerek, YPG/PKK hedeflerini ve YPG/PKK işgalindeki Rakka'ya bağlı Ayn İsa beldesi çevresini vurdu.

TSK, ilk günün sonunda, 22.30 sularında Tel Abyad'dan Fırat'ın doğusundaki topraklara giriş yaptı.

İKİNCİ GÜNDE 11 KÖY KURTARILDI

Havadan ve karadan gerçekleşen harekatın ikinci günü, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarına da Özgür Suriye Ordusu adı altında destek veren Suriye Milli Ordusu (SMO) öğle saatlerinde Tel Abyad'a, akşam saatlerinde ise Rasulayn'a girdi.

HER İKİ HATTA, TOPLAM 11 KÖY TERÖRDEN ARINDIRILDI

Tel Abyad'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyü kurtarıldı.

SMO, Rasulayn-Dırbasiye arasındaki örgüte ait ikmal yolunu da kesmeyi başardı.

Üçüncü günde iki köy daha terörden arındırıldı

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk 48 saati dolarken, üçüncü gününde Asfar Neccar ve Tel Halef köyleri de teröristlerden temizlendi.

SMO bir yandan ilerleyişini sürdürürken, diğer yandan kurtarılan köylerde güvenlik tedbirleri alarak sivillere güvence veriyor.

342 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Planlanan şekilde başarıyla devam eden harekatta şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekat bölgesinde, YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

SMO'dan da 4 savaşçı, Tel Abyad ilçesinde teröristlerin pususunda şehit oldu, 3 SMO savaşçısı yaralandı.

YPG/PKK, harekatın başlamasının ardından Şanlıurfa ve Mardin'in Nusaybin ilçesinde sivillere yönelik saldırılarına hız verdi. Harekatından başından itibaren 8 sivil hayatını kaybetti, ikisi Anadolu Ajansı (AA) muhabiri toplam 71 sivil yaralandı.

Örgüt yandaşları, sosyal medyadaki kara propagandayla Türkiye'ye karşı uluslararası kamuoyu desteği arıyor. Zeytin Dalı Harekatı sırasında da başka olayları ait görselleri paylaşan YPG/PKK yandaşları, bunların Afrin'de çekildiği yalanını yaymıştı.