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İyice köşeye sıkışan elebaşı Trump'a ağladı!

’nin Fırat’ın doğusuna başlattığı ’nda 300’den fazla kayıp veren hain , paniğe kapıldı. Terör örgütünün aldığı darbelerle çıldıran PKK elebaşı , olaylardan Trump’ı sorumlu tuttu.

Giriş Tarihi: 11.10.2019 18:32 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 18:32
İyice köşeye sıkışan PKK elebaşı Murat Karayılan Trump'a ağladı!

Barış Pınarı Harekatı sonrası tutuşan PKK'nın sözde sorumlularından Murat Karayılan, ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tuttu. Türkiye Suriye sınırının güvenliğini sağlamak, Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda kalan alanda güvenli bölge oluşturmak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Türk askeri Suriye Milli Ordusu'yla birlikte bölgeyi PKK'nın Suriye uzantısı YPG'den temizlemeyi hedefliyor. Bu harekatla birlikte PKK'nın yöneticileri de panik yapmış durumda. Bir yandan Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Harekatı'yla kan kaybeden örgüt, Suriye'de de yok olmanın eşiğinde.

TRUMP'A ÇATIYORLAR!
PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan, terör örgütünün basın kuruluşu ANF'ye konuştu. Karayılan, açıklamalarında ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak; "Öldürülen her YPG'liden Trump sorumludur" dedi.

Suriye Milli Ordusu YPG/PKK'nın sözde bayraklarını indirdi

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İyice köşeye sıkışan PKK elebaşı Murat Karayılan Trump'a ağladı!
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