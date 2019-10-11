Mahmut Övür yazdı: Suriye Kürtleri neden dönmedi?

Türkiye'nin güvenli bölge için başlattığı Barış Pınarı Harekatı, bölgemizdeki kirli oyunları ve iki yüzlülükleri açığa çıkartan bir turnusol kağıdı oldu.

Bunu emperyalist mahfillerden yükselen öfkeli seslerden anlıyoruz.

O sesler, tam 8 yıldır Suriye bombalarla yakılıp yıkılırken, binlerce insan kimyasal silahlarla katledilirken, milyonlar insan mülteci olurken hiç çıkmadı. Hep sustular. Kürt çocuğu Aylan bebek kıyıya vurduğunda bile vicdanları sızlamadı.

Şimdi yıllardır kimlikleri bile verilmeyen Suriye Kürtleri için ayağa kalkmışlar.

Peki, bu emperyalist mahfillerde ayağa kalkanlar, Kürtleri çok sevdikleri için mi ayaktalar?

Onların derdi Kürtler falan değil, Türkiye'yle bölge halklarının buluşması ihtimali onları çıldırtıyor. Bunun en çarpıcı örneği bizzat Suriyeli Kürtlerdir. Başkan Erdoğan, dün yaptığı açıklamada şöyle diyordu:

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