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MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu

, Barış Pınarı Harekât bölgesinde /YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 17:16 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 17:19
MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekât bölgesinde 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu
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