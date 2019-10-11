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'da Mehmetçik için "zafer" duası

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 'nın zaferle sonuçlanması için 'daki Şahidi Camisi'nde sabah namazında Fetih suresi okunarak dua edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 08:46 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 08:47
Muğla'da Mehmetçik için zafer duası

Camide Fetih suresinden ayetler okuyup, sabah namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için "zafer" duası etti.

Erbaş, namazdan sonra yaptığı duada şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda sınırımızın ötesinde barış getirmek için fitneyi ortadan kaldırmak, tefrikayı ortadan kaldırmak, milletimize, vatanımıza kasteden terör örgütlerini ortadan kaldırmak için mücadele vermekte olan şanlı Mehmetçik'imize, ordumuza, tüm güvenlik güçlerimize yardım eyle Allah'ım. Bütün askerlerimizin düşmana karşı atışlarını isabetli bir şekilde muvaffak eyle Allah'ım. Allah'ım ülkemizin içerisinde ve dışarısında milletimize kastetmiş olan hainlere fırsat verme. Milletimizi, devletimizi ilelebet payidar eyle Allah'ım."

Duaya, askerler, özel harekat polisleri, öğrenciler, vatandaşlar ve protokol mensupları katıldı.

Camiden çıkarken askerler ve öğrencilerle fotoğraf çektirip vatandaşla sohbet eden Ali Erbaş, bahçedeki Şeyh Şahidi'nin türbesini de ziyaret edip, dua okudu.

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Muğla'da Mehmetçik için "zafer" duası
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