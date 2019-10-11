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'dan Amerikan üssüne saldırı iddiasına ilişkin açıklama

Savunma Bakanlığı () yetkilisi, 'de Ayn el-Arap (Kobani) yakınlarında ABD askerlerine ait bir gözlem noktasının yakınlarında olduğunu, ancak bu patlamanın kimler tarafından gerçekleştirildiğini henüz tespit edemediklerini belirtti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 23:34 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 00:05
Pentagon'dan Amerikan üssüne saldırı iddiasına ilişkin açıklama

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki saldırı iddialarına ilişkin "Kobani yakınlarında askeri üssün değil askeri gözlem noktasının yakınında bir patlama meydana geldiğinin farkındayız." dedi.

Patlamanın detaylarına ilişkin bilgi toplamaya devam ettiklerini ifade eden yetkili, "Saldırıda hiçbir ABD askeri zarar görmedi. Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğini henüz bilmiyoruz." diye konuştu.

Yetkili, "Amerikan askerlerine yönelik bilinçli bir saldırı olduğuna inanmıyoruz." değerlendirmesinde de bulundu.

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Pentagon'dan Amerikan üssüne saldırı iddiasına ilişkin açıklama
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