SMO sınırı geçti

BUGÜN NELER OLDU

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde beton blokların kaldırılmasıyla açılan kapıdan Tel Abyad'a giden Suriye Mili Ordusu, Mehter Marşı eşliğinde uğurlandı. İlçe halkının büyük ilgi gösterdiği Suriye Milli Ordusu (SMO), ağır silahlarla donatılmış araçlardan oluşan konvoy ile sınır hattına hareket etti. SMO'ya Mehmetçik de eşlik etti. SMO unsurları Fırat Nehri'nin doğusundaki YPG işgali altındaki bölgeye geçti. Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ve ilçe halkı da konvoyun geçişi sırasında araçların önünü keserek sevgi gösterilerinde bulunup "En büyük asker bizim asker" sloganları attı.