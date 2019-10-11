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'ndan açıklaması

İstanbul , "Ülkemizin başlattığı 'nı destekliyor, 'de yaşayan insanların güvenliğini, bölgenin barış ve huzura kavuşmasını sağlamasını, operasyonda canları pahasına mücadele veren askerlerimizin sağ salim ülkelerine dönmelerini temenni ediyoruz." açıklaması yaptı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 23:11 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 23:22
Süryani Kadim Vakfı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın desteklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Ülkemizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor, Suriye'de yaşayan insanların güvenliğini, bölgenin barış ve huzura kavuşmasını sağlamasını, operasyonda canları pahasına mücadele veren askerlerimizin sağ salim ülkelerine dönmelerini temenni ediyoruz." denildi.

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk 48 saatinde neler oldu

Suriye'de kalıcı barışın sağlanması ve terör yuvalarının kurutulması için Türkiye'nin verdiği mücadelenin takdirle karşılandığı aktarılan açıklamada, "Şehit düşen askerlerimize Tanrı'dan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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Süryani Kadim Vakfı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
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