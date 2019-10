Türkiye mehmetçikle

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'na destek çığ gibi. Şehit aileleri, yakınlarının yanı sıra yediden yetmişe genci ve yaşlısıyla her kesimden vatandaş, Mehmetçiğin zaferi için dua ediyor.Terör örgütü DEAŞ ve PKK/PYD/YPG tarafından Suriye'den Kilis'e yapılan saldırılarda annesini kaybeden Kilis Sivil Şehit Gazi Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Demir: Her zaman ordumuzun arkasındayız, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız.Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit olan Uzman Er Burak Karakoç'un babası Abdurrahim Karakoç: Bugün Suriye'de ne işimiz var dersek yarın ne namusumuz kalır, ne çocuğumuz kalır, ne bir şeyimiz kalır.Fırat Kalkanı Harekâtı şehidi Uzman Çavuş Akın Acar'ın annesi Fadime Acar: Biz anneyiz ve hep askerlerimizin arkasındayız. Ama istiyorum ki hiçbir zaman çocuklarımız şehit gelmesin.Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit olan Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal'ın babası Salih Topal: Şüphesiz biz dâhil şehit olmaya hazırız. Ülkemiz bu davada haklı.Okul servis şoförleri, Türk bayrakları astıkları 250 araçla konvoy düzenleyerek şehir turu attı.Operasyona destek için Akdağmadeni ilçesi Türk bayraklarıyla donatıldı.Dünya ve olimpiyat şampiyonu Down sendromlu sporcu Ali Topaloğlu: Askerlerimiz inşallah başarı ile dönecektir. Dualarımız ve bütün kalbimiz kahraman askerlerimizle beraber. Mehmetçik'in ayağına taş değmesin. Allah korusun. Cumhurbaşkanımızın yanındayız.Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: Türkiye'nin bu bölgenin tarihindeki yerinin derinliğine işaret etmesi bakımından önemli olan 'Barış Pınarı Harekâtı'nın gururunu yaşıyoruz.Hürriyet İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, Komando Marşı'nı okudu, Türk bayrağı açarak dua etti.Ladik İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, ellerinde Türk bayraklarıyla okulun önünde Mehter Marşı eşliğinde 'hilal' şeklinde toplanarak, Fetih Suresini okudu.Zabıta ekipleri de esnaflara Türk Bayrağı dağıttı.Mehmet Aydın ve Ömer Gülmez, Barış Pınarı Harekâtına katılmak için gönüllü askerlik başvurusu yaptı.Mustafa Dörtyollu (71): Askere gitmek için evini ve traktörünü bağışlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı. Dörtyollu mektubunda, "Maaşım bana yetiyor. Evimi ve traktörümü bağışlamak işitiyorum. Bu vatan için canım feda olsun" ifadelerine yer verdi.Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin: Barış Pınarı Harekâtı'nı biz, şehit aileleri ve gaziler olarak sonuna kadar destekliyoruz. Kahraman Mehmetçiklerimizin her zaman yanındayız, dualarımız onlarla beraber. Yine çağrılsak, yine gideriz.Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Nurettin dede: 3 sene askerlik yaptım. Yine giderim yine savaşırım.(71) Enver Çağlar: Devletimiz, hükümetimiz, ordumuz inşallah başarılı olacak. Allah onları korusun./SABAH