YPG yalana sarıldı

BUGÜN NELER OLDU

Terör örgütü PKK-YPG'yeyakın hesaplarsosyal medyada manipülasyonve dezenformasyon girişimlerinehız verdi. Örgüte yakın hesaplar,2014'te çekilen ve bir anneninçocuklarına sarıldığı kareyi Barış PınarıHarekâtı'nda olmuş gibi göstermek istedi.İdlib'te temmuzdaki hava saldırısından etkilenençocukların sağlık merkezindeki fotoğrafı,"Türk ordusunun saldırısı sonucu son görüntüler"ifadeleriyle çarpıtılmaya çalışıldı. Yineİdlib'de Ağustos 2016 tarihli bir fotoğraf karesi,İngilizce altyazıyla manipüle edildi. Halep'te Mayıs2014'te çekilen ve Suriyeli adamın bir çocuğuncesedini taşıdığı fotoğraf karesi, sosyal medya hesaplarıncadezenformasyonamacıylaTürkiye'ninharekatısırasındayaşanmışgibi gösterildi.