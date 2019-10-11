YPG yalana sarıldı

Terör örgütü PKK-YPG'ye
yakın hesaplar
sosyal medyada manipülasyon
ve dezenformasyon girişimlerine
hız verdi. Örgüte yakın hesaplar,
2014'te çekilen ve bir annenin
çocuklarına sarıldığı kareyi Barış Pınarı
Harekâtı'nda olmuş gibi göstermek istedi.
İdlib'te temmuzdaki hava saldırısından etkilenen
çocukların sağlık merkezindeki fotoğrafı,
"Türk ordusunun saldırısı sonucu son görüntüler"
ifadeleriyle çarpıtılmaya çalışıldı. Yine
İdlib'de Ağustos 2016 tarihli bir fotoğraf karesi,
İngilizce altyazıyla manipüle edildi. Halep'te Mayıs
2014'te çekilen ve Suriyeli adamın bir çocuğun
cesedini taşıdığı fotoğraf karesi, sosyal medya hesaplarınca
dezenformasyon
amacıyla
Türkiye'nin
harekatı
sırasında
yaşanmış
gibi gösterildi.