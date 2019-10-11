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yalana sarıldı

Giriş Tarihi: 11.10.2019
YPG yalana sarıldı
Terör örgütü PKK-YPG'ye yakın hesaplar sosyal medyada manipülasyon ve dezenformasyon girişimlerine hız verdi. Örgüte yakın hesaplar, 2014'te çekilen ve bir annenin çocuklarına sarıldığı kareyi Barış Pınarı Harekâtı'nda olmuş gibi göstermek istedi. İdlib'te temmuzdaki hava saldırısından etkilenen çocukların sağlık merkezindeki fotoğrafı, "Türk ordusunun saldırısı sonucu son görüntüler" ifadeleriyle çarpıtılmaya çalışıldı. Yine İdlib'de Ağustos 2016 tarihli bir fotoğraf karesi, İngilizce altyazıyla manipüle edildi. Halep'te Mayıs 2014'te çekilen ve Suriyeli adamın bir çocuğun cesedini taşıdığı fotoğraf karesi, sosyal medya hesaplarınca dezenformasyon amacıyla Türkiye'nin harekatı sırasında yaşanmış gibi gösterildi.
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YPG yalana sarıldı
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