3 kahraman şehit

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BUGÜN NELER OLDU

4.Komando Tugayı'nda görev yapan Uzman Çavuş Hacı Bebek (44), birliği ile Barış Pınarı Harekâtı için gittiği Resulayn'da önceki gün sabaha karşı, keskin nişancı atışıyla şehit oldu. 15 yıllık uzman çavuş Hacı Bebek'in daha önce de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarına katıldığı öğrenildi. Şehit Hacı Bebek'in naaşı Mardin'de düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi. Suriye'nin Azez ilçesindeki üs bölgesine teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda ise Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen (30) ve Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer (25) şehit düştü, 3 asker yaralandı. Bilecikli şehit Abdulhamit Bilgen ile Konyalı şehit Yunus Mermer'in naaşları Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Abdülhamit Bilgen'in doğum gününde şehit olduğu ortaya çıktı.