8 terörist etkisiz hale getirildi

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Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonlarda, 8 terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede yapılan arazi arama-arama faaliyetinde tespit edilen PKK'lıların kullandığı 5 sığınakta ise el yapımı patlayıcı düzeneği (EYP), patlayıcı, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler imha edildi.Valilikten yapılan açıklamada, "Operasyon bölgelerinde yapılan arazi aramasında tespit edilen 5 sığınak, çok sayıda EYP düzeneği, patlayıcı madde ve yaşam malzemesi yerinde imha edilmiştir" ifadeleri yer aldı.