Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti

ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD)'nin savaş gemisi 'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Savaş gemisinin geçişine 2 sahil güvenlik botu da eşlik etti.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2019 18:07 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 18:08
ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti

ABD Donanmasına ait 78 Borda numaralı USS 'Porter' adlı güdümlü füze destroyeri saat 16.45 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Geminin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı 2 sahil güvenlik botu eşlik etti.

Yaklaşık 45 dakikada Fatih Sultan Mehmet köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda Amerikan askerinin olduğu gözlendi. Savaş gemisinin ön ve arka bölümünde ağır silahların başında askerlerin beklediği görüldü. 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN