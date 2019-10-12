Barış Pınarı Harekatı ardından propagandaya başladılar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin Kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün sözde hâkimiyetine son vermek ve güvenli bölge temin etmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan şüphelilere operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüphelinin sosyal medya üzerinden 'TSK'nın sözde bölgede yaşayan sivilleri hedef aldığı, Kürt halkını yok ettiği şeklinde' terör örgütüne destek paylaşımlarını tespit etti.

Şüphelilere yönelik operasyon başlatan ekipler 4 şahsı da yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.