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Batı medyasının dezenformasyonlarına cevap!

Türkiye'nin uzun zamandır hazırlıklarını sürdürdüğü '' tüm hızıyla devam ederken 4 News kanalına açıklamalarda bulunan Gülnur Aybet kendisini konuşturmayan moderatöre tarihi bir ders verdi. Türkiye’nin ’lı militanları serbest bıraktığını söyleyen moderatöre Aybet,” Bunların hepsi yalan, DAEŞ teröründen en çok zarar gören ve DAEŞ terörünü ’tan koalisyondaki ülkeler arasında tek başına en fazla temizleyen ülke biziz.” ifadelerini kullanarak batı medyasının yalanlarını bir kez daha ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 13.10.2019 00:47 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 01:14
Batı medyasının dezenformasyonlarına cevap!

Türkiye'nin uzun zamandır hazırlıklarını sürdürdüğü 'Barış Pınarı Harekatı' tüm hızıyla devam ederken İngiliz Channel 4 News kanalına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet kendisini konuşturmayan moderatöre tarihi bir ders verdi.

Moderatör, "Başkaları ise sizin bu koridora teröristleri gönderdiğiniz söylüyor, çünkü, DAEŞ militanları serbest bırakılıyor. Yıllardır Suriye'de terörizmi desteklediniz" diyerek Gülnur Aybet'i köşeye sıkıştırdığını düşünürken tarihi bir ders aldı.

Batı medyasının DAEŞ yalanlarına tokat gibi cevap!


BUNLARIN HEPSİ YALAN
Yalnızca terör destekçisi yayınları izlediği anlaşılan Channel 4 News moderatörüne Gülnur Aybet,"Bunların hepsi yalan, DAEŞ teröründen en çok zarar gören ve DAEŞ terörünü Kuzey Irak'tan koalisyondaki ülkeler arasında tek başına en fazla temizleyen ülke biziz. DAEŞ saldırılarına, koalisyondaki ülkelerin hepsinden daha çok maruz kaldık." ifadeleriyle tarihi bir ders verdi.

KÜSTAH ÇIKIŞ
Gülnur Aybet konuşmasına devam ederken Türk askerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda ve öncesinde verdiği kayıpları unutan ve manipülasyon yapmaktan çekinmeyen moderatör "ikili oynuyorsunuz" diyerek büyük bir skandala imza attı. Bu cevap karşısında iyice sinirlenen Aybet,"DAEŞ militanlarını gönderdiniz şeklindeki bir yalanı ciddi ciddi dile getirmeniz haksızlık. Bu yaptığınız gerçekten çok ayıp Türkiye'de DAEŞ terörü yüzünden ölen insanlara biraz saygınız olsun. Suriye'de DAEŞ'e karşı savaşırken hayatını kaybeden askerlerimize biraz saygınız olsun. Bu söylediğiniz korkunç bir yalan." ifadelerini kullandı..

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Batı medyasının dezenformasyonlarına cevap!
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