Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Barış Pınarı Harekatı'nın gerekçelerini bu sözlerle anlattı

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, "Başkan (Donald) Trump ve Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, operasyonun keyfiyeti konusunda tam olarak anlaştılar." dedi.

Aybet, CNN International'a konuşarak, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Trump ve Erdoğan operasyonun keyfiyeti konusunda tam olarak anlaştılar"

Gülnur Aybet yaptığı açıklamada;

"Türkiye bölgede Suriye ile en uzun sınıra sahip olan ve en başından beri Suriye'ye karşı istikrarlı bir politika yürüten bir ülke konumunda. Bu politika 2 kısımdan oluşuyor. İlk olarak sınırlarımızda bir terör koridoru oluşturulmasına asla izin vermeyeceğimizi belirtmiştik Ayrıca Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri için güvenli bölge oluşturacağız ki bu mültecilerden 4 milyonunu da ülkemizde barındırmaktayız.Biz sürekli politikamızın bu olduğunu belirttik ve artık bu politikayı uygulamaya geçirmenin zamanı geldi."

"Bu politikayı uygulamaya koyarken bölgedeki ülkelerle ve müttefiklerimizle birlikte hareket etmeyi denedik ama bir sonuç alamadık ve meseleyi ele almak zorunda kaldık. Sizin bu meseleyi harekatı ele alma şeklinize değinmek istiyorum. Bu Suriyeli Kürtlere karşı yapılan bir operasyon değil. YPG de, tıpkı ABD ve AB'nin de terör örgütü olarak tanıdığı PKK gibi bir terör örgütüdür. Hatta eski Savunma Bakanı'nın Ash Carter da YPG ve PKK'nın aynı olduğunu kabul etmişti. Bu örgüt de NATO'nun müttefiklerinden olan Türkiye'ye karşı saldırılar düzenledi. Bu terör örgütünün düzenlediği saldırılar nedeniyle binlerce vatandaşımız can verdi. Bize saldırmak için Suriye'deki karışıklığı bahane gösterdiler ve biz de meseleyle kendimiz ilgilenmek zorunda kaldık.hatta an itibarıyla Türkiye'de 300. 000 Suriyeli Kürt bulunmakta. Bunlar DEAŞ'tan YPG'den kaçan mülteciler biz onlara kucak açtık. " dedi.

13 KASIM'DA KRİTİK GÖRÜŞME!

Erdoğan ve Trump'ın 13 Kasım'da Washington'da bir araya geleceğini belirten Aybet, söz konusu askeri harekatın yanı sıra DEAŞ ile mücadele gibi konuların da görüşülebileceğini ifade etti.

Aybet, "Başkan (Donald Trump ve Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan operasyonun keyfiyeti konusunda tam olarak anlaştılar. Yapılacak görüşmede de ABD ile paylaştığımız ortak görüşlerin bir parçası olarak DEAŞ ile mücadele ve uluslararası toplumun üzerine düşen sorumlulukların ele alınacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinden gelerek DEAŞ'a katılan militanların ait oldukları ülkelerce teslim alınması konusunda ABD ile hem fikir olduklarını vurgulayan Aybet, "Bu, Amerikalılarla anlaştığımız konulardan biridir. ABD'li yetkililerle bu operasyon başlamadan birkaç ay önce, ele geçirilen DEAŞ militanların kontrolünü konuşmuştuk. Bu görüşülecek diğer bir konu." değerlendirmesinde bulundu.

Aybet, Trump'ın operasyona dair Türkiye'ye yaptığı "limitin aşılmaması" uyarısına anlam veremediğini ifade ederek, Trump'ın Barış Pınarı Harekatı'nın ne kapsamda yapıldığını bildiğini ve başından beri ABD askerlerini ülkelerine geri döndürmek için çaba sarf ettiğini belirtti.