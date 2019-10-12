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’den sonra PKK’nın da arkasında durdu! 'li Tanrıkulu'dan terör örgütüne destek

Terörle mücadele konusunda sürekli olarak PKK’nın ve ’nün yanında yer alan ’li Sezgin Tanrıkulu, bu kez Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekatı’nı hedef aldı. CHP’ye yakınlığı ile bilinen Artı TV’ye konuk olan Tanrıkulu, PKK/PYD’ye yönelik bu operasyona tüm Türkiye’nin karşı çıkması çağrısında bulundu. Tanrıkulu daha önce de terörle mücadelede PKK terör örgütüne büyük zarar veren SİHA’lara da karşı çıkmış ve büyük tepki toplamıştı…

Giriş Tarihi: 12.10.2019 12:06 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 12:12
FETÖ’den sonra PKK’nın da arkasında durdu! CHP'li Tanrıkulu'dan terör örgütüne destek

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarıyla sürerken, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal açıklamalar geldi.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu neden milli silahlarımıza karşı çıkıyor?

DAHA ÖNCE SİHA'LARA DA KARŞI ÇIKMIŞTI

Terörle mücadele konusunda sürekli olarak PKK'nın ve FETÖ'nün yanında yeralan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, bu kez Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekatı'nı hedef aldı. CHP'ye yakınlığı ile bilinen Artı TV'ye konuk olan Tanrıkulu, PKK/PYD'ye yönelik bu operasyona tüm Türkiye'nin karşı çıkması çağrısında bulundu. Tanrıkulu daha önce de terörle mücadelede PKK terör örgütüne büyük zarar veren SİHA'lara da karşı çıkmış ve büyük tepki toplamıştı…

İşte Tanrıkulu'nun skandal paylaşım ve açıklamaları;

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan akılalmaz sözler!
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FETÖ’den sonra PKK’nın da arkasında durdu! CHP'li Tanrıkulu'dan terör örgütüne destek
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