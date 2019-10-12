İkiyüzlülük yapıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Barış Pınarı Harekatı sürerken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dün İstanbul'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la birer görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Stoltenberg'le düzenlediği ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi:* İttifakımızın ve müttefiklerimizin ülkemizle güçlü dayanışma sergilemeleri beklentimizi bir kez daha vurguladık.* 'Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz' demek yetmez, bu dayanışmayı açık, net şekilde görmek istiyoruz.* (Bazı ülkelerin 'Harekâtı durdurun' çağrısı) Bu açıklamaları sadece bu AB altılısından görmedik, BM Güvenlik Konseyi'nden bir karar çıkartamayınca böyle bir açıklama yapmak durumunda kaldılar. Bazı NATO üyesi ülkelerden buna benzer açıklama geldi. Ben şunu anlamakta zorluk çekiyorum, hepsi PKK ile YPG'nin aynı olduğunu biliyor. Ve tüm konuşmalarda herkes, Türkiye'nin ulusal güvenlik endişesinin haklı ve meşru olduğunu söylüyor.* Hem 'Meşru' diyeceksiniz, hem yapılan harekata karşı geleceksiniz. Kime karşı? Bir terör örgütüne karşı. Bu terör örgütüyle sizin sahadaki angajmanınız olabilir, bu benim problemim değil. Terör örgütüne silah verdiniz, eğittiniz. Bu da benim problemim değil. Esasen bu senin ikiyüzlülüğündür. Destek veren ülkeler için söylüyorum.* DEAŞ'lı teröristler eğer şu anda gerçekleştirmekte olduğumuz güvenli bölgede ise bunların serbest bırakılması mümkün değil. Türkiye hapishanelerinde de DEAŞ'lılar var. Bazıları ülkesine gitmeyi bekliyor, o ülkeler almıyor. Yine serbest bırakılmasını bir kenara bırakın, içeride kalmaları ve hesap vermeleri konusunda Türkiye olarak biz herkesten daha hassasız.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, "Türkiye, zor bir bölgenin sınırlarında bulunuyor. NATO ittifakından hiçbir üye, Türkiye kadar Orta Doğu'dan şiddet ve istikrarsızlığa maruz kalmadı, Suriye'den gelen mülteciye ev sahipliği yapmak zorunda da kalmadı. NATO, Türkiye'nin ne kadar büyük bir müttefik olduğunun farkında" dedi. "Suriye'nin kuzeyi ve YPG konusunda ise bilinen bir gerçek var. Müttefiklerimiz arasında bu konuda bir fikir birliği oluşmadı" diyen Stoltenberg, "NATO ile Türkiye'nin güvenliğini sağlamak bizim görevimiz. Orta Doğu'da bu şiddet ve istikrarsızlık, sadece Türkiye'yi değil, tüm müttefikleri ilgilendiriyor. Biz sadece Türkiye'yi korumak için değil, kendimizi de korumak için buradayız. DEAŞ'a karşı yapılan savaş da bunun en iyi örneği. Türkiye, herkesten çok etkilendi. Türkiye'nin meşru gerekçeleri var. Türkiye güney sınırlarını korumaktadır" diye konuştu.