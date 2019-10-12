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İşte /’nin gerçek yüzü çırpındıkça katliam yapıyorlar

’nın başlamasıyla köşeye sıkışan terör örgütü /, ’nin sınır bölgelerindeki sivillere havan mermileriyle saldırıyor. Suruç’ta 2, Mardin ’de 8 düştü. 37 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 12.10.2019
İşte PKK/YPG’nin gerçek yüzü çırpındıkça katliam yapıyorlar
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı terör hedeflerini yok ettikçe, YPG/PKK'lı teröristler yine kalleş saldırılara başvurdu. Panik halindeki bebek katilleri, Mehmetçik'in karşısına çıkmak yerine sivilleri hedef aldı. Dün teröristlerin Suriye'den Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki sivillere düzenlediği havanlı saldırıda 2 kişi şehit oldu, 2 kişi yaralandı. Havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu Çaykara Köyü Muhtarı Halil Yağmurlu ve 1 kişi yaşamını yitirdi. 3 havan mermisi de boş araziye düştü. Akşam saatlerinde ise YPG/ PKK'dan bir hain saldırı daha geldi. Hainler, Suriye'de işgal altında tuttukları Kamışlı'dan, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere havan mermili saldırı düzenledi. 8 sivil şehit oldu, 35 vatandaşımız da yaralandı. Yaralılar Mardin ve çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı. Mardin Valisi Mustafa Yaman başkanlığında güvenlik birimlerinin de yer aldığı kriz merkezi oluşturuldu. Mehmet YILDIRIM-Hüseyin KAÇAR-Ahmet AKKUŞ-Nezir GÜNEŞ / SABAH
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İşte PKK/YPG’nin gerçek yüzü çırpındıkça katliam yapıyorlar
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