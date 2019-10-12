Kim ne derse desin asla durmayacağız

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Toplantısı açılış resepsiyonunda konuştu. Erdoğan özetle şunları kaydetti:* Bir süre önce terörle mücadele konseptinde köklü değişikliğe gittik. Teröristlerin kapımıza dayanmasını beklemek yerine sorunu yerinde kurutma kararı aldık.* Topraklarındaki terörist faaliyetlerini engelleyemeyenler hiç kusura bakmasınlar, ülkemizin veya bir başka ülkenin müdahalesine kendi elleriyle kapıları açmış olurlar. Kuzey Irak ve Suriye'de yürüttüğümüz terörle mücadele operasyonları, asla bu ülkelerin toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını hedef almıyor. Tek amacımız, ülkemize saldırmak için oralarda üstlenen eli kanlı canileri engellemek, teröristleri yok etmektir. Suriye'de başlattığımız Barış Pınarı Harekâtı'nın gayesi de aynıdır.* Teröristlerin hava topu atışlarıyla bir yaşındaki Suriyeli çok öldü. Bunun yanında yine 10'a yakın insanımız öldü. Bundan önce yüzlercesi öldürüldü. Biz bunu ne zamana kadar bekleyeceğiz? Bekleyemeyiz. Türkiye olarak 911 kilometre sınırımız olan ve Suriye rejiminin dahi kabul etmediği PYD, YPG'ye karşı attığımız bu adımı, asla durdurmayacağız. Kim ne derse desin durdurmayacağız. Bize sağdan, soldan şu anda tehditler geliyor. 'Bu gidişi durdurun' diye. Sayın Trump'a da söyledim, diğerlerine de söyledim. 'Bunu durduracaksınız, durdurun' dedik size ama durdurmadınız. Şimdi biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Artık geri adım atmayacağız.* Kürtler bizim kardeşimizdir. Bizim bu mücadelemiz Kürtlerle değil, bu mücadelemiz terör örgütleriyledir.* Buradaki teröristlerin tamamı, Trump'ın ifade ettiği 32 kilometrelik sınırdan daha güneye gidene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu bölgeyi terk edecekler. Çünkü biz bu bölgeyi güvenli bölge olarak ilan ettik. Kim için? Ülkemizde yaşayan 4 milyona yakın mülteci için. Acaba bu ülkelerin dünyada hangisi Suriye'den ne kadar insanı kabul edip de bakıyor? En ufak bir destek vermiyorlar ama konuşmaya gelince konuşuyorlar. Öyleyse başımızın çaresine bakma zamanı gelmiştir, geçiyor ve bu kararlı duruşumuzu da devam ettireceğiz.