NATO Genel Sekreteri ile 1 saatlik görüşme

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan Karacaahmet Mezarlığı'na giderek, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti. Erdoğan ardından cuma namazı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'ne geçti. Erdoğan'a burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti. Erdoğan daha sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Çavuşoğlu ile Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu. Bu arada Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Han, Barış Pınarı Harekatı konusunda ülkesinin Türkiye'ye desteğini iletti. Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.