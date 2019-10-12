Şehit edilen kız kardeşe gözyaşı

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BUGÜN NELER OLDU

Ceylanpınar'da önceki gün evlerinin kapısında oynadığı sırada göğsüne isabet eden havan mermisi şarapnel parçaları nedeniyle şehit düşen 11 yaşındaki Elif Terim dün son yolculuğuna uğurlandı. Elif, Ceylanpınar Özbek Mahallesi'ndeki Semerkant Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 6'ncı sınıfa giden Elif'in 5 kardeşi vardı. Törende kız kardeşi Tuana, bir erkek kardeşi ve annesinin gözyaşları yürekleri dağladı. Harekatı sonuna kadar desteklediğini belirten baba İbrahim Terim, şöyle konuştu: "Bölücü teröristlerin hepsinin Allah belasını versin. İnşallah devletimiz bu teröristlerin üstesinden gelecek. Bir değil, bin Elif kızım olsa hepsi vatanıma ve devletime feda olsun. Kızımdan ne istediler. Teröristler masum, sivil insanları öldürüyorlar. Devletimin sonuna kadar arkasındayım. Devletsiz evi, barkı, evladı ne yapayım. Devlet olacak ki; evlat, aile olsun. Devlet olmazsa hiçbir şey olmaz."