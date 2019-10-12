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Son Dakika: 'den 'nin hakkında açıklama

Edinilen son dakika bilgisine göre, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 'nin hakkında açıklamalarda bulundu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2019 13:33 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 13:34
Son Dakika: MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren genel merkezimizde mesaisine başlayacaktır" açıklaması yaptı.

MHP'li Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Yalçın, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir; ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14 Ekim 2019) gününden itibaren genel merkezimizde mesaisine başlayacaktır" dedi.

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Son Dakika: MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama
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