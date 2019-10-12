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Son Dakika Haberi: Terör örgütü YPG/ yine gazetecileri hedef aldı! Koordinatları verdiler...

Edinilen son dakika bilgisine göre; Terör örgütü YPG/ 'nın Akçakale ilçesinde yine gazetecileri hedef aldı. Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgeden Akçakale'ye havan saldırısı düzenlendi. Gazetecilerin kaldığı otelin yakınlarına gerçekleştirilen alçak saldırının ardından güvenlik güçleri, mermilerin düştüğü bölgelerde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Giriş Tarihi: 12.10.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 11:39
Son Dakika Haberi: Terör örgütü YPG/PKK yine gazetecileri hedef aldı! Koordinatları verdiler...

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden, Akçakale ilçe merkezindeki bir bölgeye havan saldırısı düzenlendi.

Teröristler yine gazetecileri hedef aldı! Kaldıkları otelin yanına havan topu attı

Gazetecilerin de kaldığı bir otelin yakınlarına düşen iki havan mermisi patlamadı. Olay sonrası güvenlik güçleri, mermilerin düştüğü bölgelerde geniş güvenlik önlemleri aldı.

YPG'nin alçak planı deşifre oldu! Okan Müderrisoğlu canlı yayında anlattı

GAZETECİLERİN KOORDİNATLARINI VERDİLER

Terör örgütü YPG/PKK, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yine gazetecileri hedef aldı. Edinilen son dakika habere göre; Gazetecilerin bulunduğu otelin yanına havan atıldı. Saldırıyla ilgili A Haber canlı yayınında konuşan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Bir grup hainin, arkadaşlarımızın görev yaptığı noktayı koordinat olarak karşı taraftaki terörist gruplara bildirdiğine ilişkin bilgi var. Gazeteci arkadaşlarımızın bulunduğu bölgeler tesadüfen hedef alınmıyor." dedi.

Son dakika haberi: YPG/PKK'lı teröristlerden hain saldırı! Gazetecileri canlı yayında hedef aldılar

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Son Dakika Haberi: Terör örgütü YPG/PKK yine gazetecileri hedef aldı! Koordinatları verdiler...
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