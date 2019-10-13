Burhan Kuzu’dan HDP’li vekile unutamayacağı cevap!

Burhan Kuzu, terör sevicisi HDP'li Lezgin Botan'a sosyal medyada 'Kürtleri katlediyorsunuz' provokasyonu ile ilgili çok sert tepki gösterdi.

Burhan Kuzu, HDP'li Lezgin Botan'ın 'Vatan senin değil,Orta Asyalı işgalci,istilacı devşirme göçmen. Kürtleri katletmek için ülkeyi çoktan Amerika, Rusya'ya sattınız. Siz Kürtleri katlederken, ülkeniz emperyalist pazarda lime lime edilecektir. Size düşen açlık, yoksulluk, işsizlik ve it gibi gebermektir. Hayırlı olsun!' şeklindeki skandal açıklamalarına karşılık cevap verdi.

Lezgin Botan'a 'Alçaklık yapa,haddini bil bebek katili, kanlı terör örgütünün siyasi temsilcisi,sana ne cevap versem anlamayacaksın. Bizim hedefimiz Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak ve bölgeyi terör örgütlerinden kurtarmak' şeklinde cevap veren Burhan Kuzu, 'Kürtlerle hiç bir sorunumuz olamaz; senin gibileri temizliyorlar' ifadeleriyle de sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI YAPIYOR

Sosyal medyada sürekli olarak PKK propagandası yapan ve Türkiye düşmanlığı yapan Lezgin Botan'a büyük tepki var. Devletten maaş alarak vatan hainliğinde sınır tanımayan Lezgin Botan hakkında PKK terör örgütü propagandası yapmaktan birçok soruşturma bulunuyor.