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Dualarınızla bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2019
Dualarınızla bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandoların mesajlarını Twitter hesabından görüntülü olarak paylaştı. Kahraman komandolarımızdan asil milletimize mesaj var" başlığıyla yayımlanan vidaoda bir komando, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla tüm terörist unsurlarını bölgeden temizleyeceğiz. Buradan aileme selam söylüyorum. Bizi hiç düşünmesinler, devletimizin imkanları milletimizin duası ile moral motivasyonumuz çok yüksek. Dualarını bizden hiç eksik etmesinler" mesajını verdi. Bir başka komando da ailesine kendisini yetiştirdikleri ve devlete hizmetleri için teşekkür ederek, "Biz buraya ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla giriyoruz. Bütün milletimizden Allah razı olsun, annemden ve babamdan Allah razı olsun" ifadesini kullandı.

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Dualarınızla bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz
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