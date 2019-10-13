Erdoğan'dan Azerbaycan gezisi öncesi önemli açıklamalar

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;



- Güvenli bölge haritasına uygun çekilde yaklaşık 30-35 kilometrelik bir derinliğe kadar ineceğiz.

- "Önceliğimiz bu meseleyi bölgede bulunan müttefiklerimizle birlikte gerçekleştirmek, onlarla birlikte bunu çözmekten yana oldu"

- 70-80 kilometrelik terör koridorunu bölmüş olacağız.

-Şu anda Rasulayn şehir merkezi ve 4 köy kontrol altına alınmıştır. Teröristlerin karşımızda dayanamayacağını biliyoruz. Önemli olan operasyonu en az kayıpla tamamlamaktır. Şu ana kadar yerleşim yerlerine 652 havan ve roket saldırısı olmuştur.

- Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 490 oldu. Bunun 440'ı öldürülmüş olanlar, bunların 26'sı yaralı ve 254 tane teslim alınan var.

- Sınır şehirlerimize yapılan saldırılarda önemli bir bölümü çocuk 18 vatandaşımız şehit oldu, 147 vatandaşımız yaralandı."

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