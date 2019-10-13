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'li vekilin 'ye duyduğu nefrete bakın!

Bebek katillerinin terör örgütü ’nın ’den ülkemizi tehdit eden ’lilerine yönelik 5’nci gününe girdi. Bu kısa süre içerisinde en az 490 teröristin etkisiz hale getirilmesi, örgütün ’deki uzantılarını da çıldırttı. ABD ve AB ülkeleri tarafından desteklendikleri bilinen teröristler Türk askeri karşısında tutunamadı, her fırsatta sivilleri hedef almaya devam etti. Kandil'den gelen talimatlarla hareket ettiği bilinen PKK'nın siyasi kanadı , bölgeye huzur getirecek harekatı tüm vekilleriyle engellemeye çalışıyor. Bu arada Türkiye’ye sözlerle saldırmayı da ihmal etmeyen HDP'li milletvekili 'in nefret kustuğu video, sosyal medyada büyük tepki aldı. İşte polisimizin bir sabır abidesi olarak durduğu o videoda HDP’li vekilin Türkiye nefreti!

Giriş Tarihi: 13.10.2019 16:59 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 17:04
HDP'li vekilin Türkiye'ye duyduğu nefrete bakın!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna geçerek YPG'li teröristleri tek tek etkisiz hale getirmesi sonrasında HDP büyük bir paniğe kapıldı. Kandil'den gelen talimatlarla hareket eden PKK'nın siyasi kanadı HDP, her fırsatta Türkiye'yi kötülemeye, yalanlara sarılarak suçlu gibi göstermeye çalışıyor.

Operasyon HDP'lileri çıldırttı! Gülistan Koçyiğit böyle nefret kustu

TERÖRİSTLERİN TEMİZLENMESİNE "SAVAŞ" DİYOR!...

Terör örgütünün baskısından kurtuldukları için Tel Abyad ve Resulayn'da sevgi gösterileriyle karşılanan askerler, harekattaki hassasiyetleri açıkça ortaya koyuyor. Bütün bunlara rağmen Barış Pınarı Harekatı'na karşı eylemler düzenleyen vekillerden biri de Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit oldu.

İŞTE HDP'Lİ VEKİLİN YALANLARI VE ÇİRKİN YÜZÜ

Polis ekipleriyle tartışmaya giren Koçyiğit, Barış Pınarı Harekatı'nda masum insanların öldüğü yalanını söyledi. Harekatı, operasyon olarak niteleyen polise bağırmaya başlayan HDP'li Koçyiğit, tüm nefretiyle defalarca "operasyon değil savaş" diye bağırdı.

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HDP'li vekilin Türkiye'ye duyduğu nefrete bakın!
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