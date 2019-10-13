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Kayseri'de 8 ayrı mahallede 112 şahıs sorgulandı

Narkotik uygulamasında 8 mahallede 37 metruk bina kontrol edildi. 8 ayrı mahallede 24 ekiple ve 2 narkotik köpeği ile yapılan baskında 112 şahıs sorgulandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2019 09:13 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 09:14
Kayseri'de 8 ayrı mahallede 112 şahıs sorgulandı
Kayseri'de 8 ayrı mahallede 24 ekip ve 2 narkotik köpeği ile birlikte yapılan narkotik uygulamasında 37 adet metruk bina kontrol edilirken, 112 şahıs sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre Türkiye genelinde yapılan narkotik-metruk bina uygulaması çerçevesinde Kayseri'de Battalgazi, Karacaoğlu, Oruç Reis, Yavuzlar, Caferbey, Sakarya, Germir ve Harman Mahallesi'nde 24 ekiple uygulama yapıldı.

8 ayrı bölgede 24 ekip ve 2 narkotik köpeğiyle birlikte yapılan uygulamalarda polis ekipleri 37 adet metruk binayı kontrol etti. Polis ekipleri 112 zanlı ve 2 araç sorgusu yaparken, uygulamada uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli de yakalandı.
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Kayseri'de 8 ayrı mahallede 112 şahıs sorgulandı
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