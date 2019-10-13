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Koreli doktorlardan Türk gazilere vefa

Giriş Tarihi: 13.10.2019
Koreli doktorlardan Türk gazilere vefa
Kastamonu'ya turist olarak gelen 9 Güney Koreli, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi'ni ziyaret ederek, Kore gazileriyle bir araya geldi. Heyette bulunan akupunktur uzmanı Seyoung Oh ile göz doktoru Ron Kim, derneğe gelen Kore gazisi ve yakınlarını sağlık taramasından geçirdi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi Başkanı Ali Cesuroğlu, "Bu davranışlarından son derece memnun olduk" dedi. Koreli Kim ise "Türk askerinin ülkemize gelerek özgürlük için, cumhuriyeti kurabilmemiz için yaptıklarını unutamıyoruz" diye konuştu. AA
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Koreli doktorlardan Türk gazilere vefa
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