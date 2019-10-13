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Lastik botla kaçarken yakalandılar

’nın Bodrum ilçesinden Yunanistan’ın Kos adasına gitmek isteyen 18 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıs kıvrak yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2019 16:17
Lastik botla kaçarken yakalandılar
Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.45 sıralarında Gümbet sahilinden denize açılan 8 erkek, 2 çocuk toplam 10 düzensiz göçmen açık denizde lastik botla ilerlerken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Aynı gün sabah saatlerinde Gümbet koyundan 8 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen daha Ege denizi açıklarından yakalandı. 2 olayda toplamda yakalanan 18 düzensiz göçmen yakalanırken 1 adet lastik bot ile 1 adet şişme bot ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler Turgutreis Limanına Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü.
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Lastik botla kaçarken yakalandılar
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