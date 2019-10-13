Nusaybın’e 300’e yakın havan

BUGÜN NELER OLDU

İçışleri Bakanı Süleyman Soylu Madin'in Nusaybin ilçesinde terör saldırısında şehit olan sivil vatandaşların yakınlarını ziyaret ederek taziye dileklerinde bulundu. Soylu Mardin'in Nusaybin ilçesinde esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinledikten sonra PKK ve YPG'li teröristler tarafından Suriye'nin Kamışlı kentinden Nusaybin'de sivil vatandaşları hedef alarak atılan havan ve roket saldırısı ile şehit olan 11 sivil vatandaşın aileleri ile bir araya geldi. Soylu "Dün gece arkadaşlarımız ile 2-3 saatlik toplantı yaptık. Sabaha karşı Nusaybin'e geldik. Nusaybin'e 300'e yakın havan düştü. Özellikle sivilleri hedef alıyorlar. Çok ahlaksızla çok insafsızca karşıdan neler yapıldığını görüyoruz. Dün ve bugün Nusaybin'de 11 sivilimiz şehit oldu. Bir kısmına ben geldim bir kısman da vali bey geldi. Cumhurbaşkanımıza buradaki durumu arz ettik. Geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi ilettik" diye konuştu.