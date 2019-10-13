Sınır köylerine özel önlem alındı

BUGÜN NELER OLDU

BARIŞPınarı Harekâtı'nın yürütüldüğü Şanlıurfa-Suriye sınır hattındaki birçok yerleşim yeri tedbir amaçlı boşaltıldı. Suriye sınırına en az 4 km yakınlığı bulunan köylerde yaşayanlar YPG-PKK'lı hainlerin attığı havan mermilerinden korunmak için Harran konteynır kentine yerleştirildi. Mahalle muhtarlarına gönderilen tebligatla aracı veya parası olmayan vatandaşlara devlet tarafından servis araçları tahsis edileceği duyuruldu. Kızılay'da vatandaşların yemek, yatak ve battaniye ihtiyacını karşılayacak