Barış Pınarı'nda son dakika: Tel Abyad'da kontrol sağlandı

TEL ABYAD ÖZGÜRLEŞTİRİLDİ

Barış Pınarı Harekatı'nda son dakika gelişmesi... Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu bugün 16.00 itibarıyla Tel Abyad merkezini teröristlerden temizleyerek kontrolü sağladı. Türk tankları Akçakale'de sıfır noktasından Telabyad'a girdi.

Tel Abyad'da kontrol sağlandı

MEHMETÇİK VE SMO ASKERLERİ MERKEZDE ZAFERİ İLAN ETTİ

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik ve Milli Suriye Ordusu birlikleri bugün öğle saatlerinde Telabyad'ın doğusunu, öğleden sonra da Tel Abyad'ın merkezini ele geçirdi. Şehir merkezinde yoğunlaşan çatışmalar az önce sona erdi ve Mehmetçik ve SMO askerleri merkezde zaferi ilan etti.

TEL ABYAD SAKİNLERİ GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Kontrolün sağlandığı Tel Abyad'da kent sakinleri dualar ve göz yaşlarıyla askerlerimizi karşıladı. Türkiye'de bulunan Tel Abyadlılar da Türk Bayraklarını öperek "Bizi evimize kavuşturdunuz. Allah sizlerden razı olsun" dediler.