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'nda son dakika: 'da kontrol sağlandı

Topraklarımızın güvenliğini sağlamak için 'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör yapılanmasına karşı başlatılan operasyonunun 5. gününde kritik noktalardan biri olarak bilinen 'da 16.00 itibarıyla kontrol sağlandı. Önce kenar köylerde çatışmalar başladı. Suluk beldesi ele geçirildi. Ardından teröristlerin topluca silahlarını bırakarak teslim olduğu haberleri ajanslara son dakika olarak düştü. Son olarak da bu akşamüzeri saatleri itibarıyla Tel Abyad'da resmen kontrol sağlanmış oldu. Tel Abyad merkezinde Suriye Milli Ordusu ve unsurları zaferi ilan etti.

Giriş Tarihi: 13.10.2019 16:01 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 16:18
Barış Pınarı'nda son dakika: Tel Abyad'da kontrol sağlandı

TEL ABYAD ÖZGÜRLEŞTİRİLDİ

Barış Pınarı Harekatı'nda son dakika gelişmesi... Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu bugün 16.00 itibarıyla Tel Abyad merkezini teröristlerden temizleyerek kontrolü sağladı. Türk tankları Akçakale'de sıfır noktasından Telabyad'a girdi.

Tel Abyad'da kontrol sağlandı

MEHMETÇİK VE SMO ASKERLERİ MERKEZDE ZAFERİ İLAN ETTİ

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik ve Milli Suriye Ordusu birlikleri bugün öğle saatlerinde Telabyad'ın doğusunu, öğleden sonra da Tel Abyad'ın merkezini ele geçirdi. Şehir merkezinde yoğunlaşan çatışmalar az önce sona erdi ve Mehmetçik ve SMO askerleri merkezde zaferi ilan etti.

TEL ABYAD SAKİNLERİ GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Kontrolün sağlandığı Tel Abyad'da kent sakinleri dualar ve göz yaşlarıyla askerlerimizi karşıladı. Türkiye'de bulunan Tel Abyadlılar da Türk Bayraklarını öperek "Bizi evimize kavuşturdunuz. Allah sizlerden razı olsun" dediler.

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Barış Pınarı'nda son dakika: Tel Abyad'da kontrol sağlandı
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