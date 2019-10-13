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Son Dakika: 'den flaş açıklama! "Askerlerimizi..."

Gelen son dakika haberine göre askerleri güneye çekilecek. ABD Savunma Bakanı Esper de ABD'nin 'nin kuzeyinden bin asker daha çekmeye hazırlandığını duyurdu. Öte yandan ABD Başkanı , hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 13.10.2019 16:37 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 16:46
Son Dakika: ABD'den flaş açıklama! Askerlerimizi...

ABD Başkanı Donald Trump, "Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Trump, Türkiye sınırındaki yoğun çatışmaya katılmamak çok akıllıca. Bizi yanlışlıkla Ortadoğu Savaşlarına sürükleyenler hala savaşa katılmamızı istiyor. Ne kadar kötü bir karar verdiklerinden haberleri yok. Şimdi de savaş ilanı istesenize" dedi.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, katıldığı programda Başkan Trump'ın ABD askerlerine Suriye'nin kuzeyinden güneye doğru ilerlemelerini, ancak ülkeyi tamamen terk etmemesini söylediğini açıkladı. Buan göre, 1000 asker ülkenin güneyine kaydırılacak, ülkeden tamamen çıkmayacak.

ABD ASKERİ GÜNEYE ÇEKİLECEK

CBS televizyonunda yayımlanan 'Face the Nation' programına katılan ABD Savunma Bakanı Esper, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyindeki durumun tehlike arz edebileceğini belirterek bölgedeki askerlerinin planlı bir şekilde güneye çekileceğini açıkladı.

Esper, 1000 kadar ABD askerinin kuzeyden çekilerek, ülkenin güneyine kaydırılacağını açıklarken askerlerinin, Kürt güçleriyle Türk askeri arasındaki çatışmada arada kalmaması amacıyla bu kararın alındığını belirtti.

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Son Dakika: ABD'den flaş açıklama! "Askerlerimizi..."
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