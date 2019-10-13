Türk askeri bölge halkının umudu oldu

BUGÜN NELER OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunda bulunan terör hedeflerini yok etmek ve bölgeye huzuru getirmek için Barış Pınarı Harekâtı'nı başlatmasıyla YPG'nin zorla silah altına aldığı Suriyeli Arap ve Kürtlerin eli kanlı örgütün elinden kaçarak kurtulduğu belirlendi.Bölgedeki Arap aşiretleri de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek veriyor. Türkiye'ye ayıcık içinde gizlenen bomba ile eylem yapmak için gönderildikten sonra yakalanan Arap kökenli Halaf Hasan ifadesinde Resulayn'da YPG'li örgüt yöneticilerinin kendisine "bombayı Türkiye'ye götürürsen, YPG içerisinde yapacağın askerlik görevinden muaf edileceksin" dediklerini, bunun için para karşılığında Türkiye'ye bomba getirdiği söylemişti.