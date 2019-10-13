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Türk askeri bölge halkının umudu oldu

HALİT TURAN
HALİT TURAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2019
Türk askeri bölge halkının umudu oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunda bulunan terör hedeflerini yok etmek ve bölgeye huzuru getirmek için Barış Pınarı Harekâtı'nı başlatmasıyla YPG'nin zorla silah altına aldığı Suriyeli Arap ve Kürtlerin eli kanlı örgütün elinden kaçarak kurtulduğu belirlendi.

ARAP AŞİRETLERİ TSK'NIN YANINDA
Bölgedeki Arap aşiretleri de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek veriyor. Türkiye'ye ayıcık içinde gizlenen bomba ile eylem yapmak için gönderildikten sonra yakalanan Arap kökenli Halaf Hasan ifadesinde Resulayn'da YPG'li örgüt yöneticilerinin kendisine "bombayı Türkiye'ye götürürsen, YPG içerisinde yapacağın askerlik görevinden muaf edileceksin" dediklerini, bunun için para karşılığında Türkiye'ye bomba getirdiği söylemişti.
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Türk askeri bölge halkının umudu oldu
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