Türk bayraklarıyla, Kürtçe ağıtlarla uğurlandılar

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YPG/PKK'nın işgali altındaki Ayn El Arab (Kobani) bölgesinden atılan havan mermisiyle Şanlıurfa Suruç'a bağlı Çaykara köyünde şehit olan köy muhtarı Halil Yağmur ve işçi Müslüm Güzel için ilçe merkezindeki Ulu Camis'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene başlamadan önce camiye Türk bayrakları asıldı. Cenaze törenine Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş, sivil şehitlerin yakınları ve ilçe halkı katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Halil Yağmur ve Müslüm Güzel, gözyaşları arasında toprağa verildi. Defin sırasında şehitlerin yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı. Öte yandan hain saldırıda yaralı olarak hastaneye kaldırılan İsmail Taşkın'ın da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği haberi geldi. Şehit Taşkın'ın cenazesi de yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi. Havan saldırısı sırasında köy muhtarı Halil Yağmur ve işçiler Müslüm Güzel ile İsmail Taşkın beton döküyordu.