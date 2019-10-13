Yol eşkıyaları öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

Barış Pınarı Harekatı kapsamında jetlerimizin havadan vurduğu 181 hedeften birisi de PKK/YPG'li teröristlerin kurduğu Rakka'nın kuzeyindeki Şarkrak kontrol noktası oldu. Teröristler işgal ettikleri bölgede kurdukları bu kontrol noktasından durdurdukları araçlar içindeki genç ve çocuk yaştakileri zorla tutuklayarak kamplarına götürüyordu. Araçlarda bulunanların üzerindeki para edecek eşyaları alıyorlardı.Kontrol noktasından motosikleti ile geçen Arap asıllı vatandaşın karısına da üst arama bahanesiyle cinsel tacizde bulundukları ve buna karşı gelen vatandaşı öldürdükleri öğrenilen o teröristler kontrol noktasına F-16'ların yaptığı atışla vuruldu. Rakka'daki bu kontrol noktasında bulunan 7 teröristin öldüğü belirlendi. SABAH'ın istihbarat birimlerinden aldığı bilgiye göre Resulayn ve Tel Abyad'da öldürülen teröristler arasında PKK/YPG'nin sözde üst düzey komutanları da bulunuyor.