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Adalet Bakanı Gül'den açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hakkında önemli açıklamalarda bulundu. , Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin bir meşru müdafaa hakkıdır. Bu doğal bir hakkımızdır." dedi.

Giriş Tarihi: 14.10.2019 13:03 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 13:33
Adalet Bakanı Gül'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Fransa'nın Strasbourg kentinde önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle;

"Yaptığımız harekat, asla bir etnik kesimi, mezhep veya dini gruplara değil, tamamen teröristlere karşı yapılıyor. Uluslararası hukuktan kaynaklanan bir hakkımızı da kullanıyoruz. Savaş iki egemen ülke arasında olur. Bizim yaptığımız bu harekat teröre karşı bir operasyondur. 3.6 milyon Suriyeli vatandaş bizim ülkemizde. Hepsi ülkelerine güvenli bir şekilde dönsün diye yapılan bir harekattır. Bu operasyon başarıyla sonuçlanacaktır. Bu harekat Türkiye'nin meşru müdafaasıdır. Bu bir haktır. Buradan tüm Avrupalı dostlarımıza da sesleniyoruz. Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin güvenliğinden geçer."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

"BÖLGEYİ GÜVENLİ HALE GETİRECEĞİZ"

"DEAŞ'la en ciddi şekilde mücadele eden ülke Türkiye'dir. Türkiye tüm terör örgütlerine karşı mücadele veriyor. Bölgeyi güvenli bir hale getireceğiz. Bunun mücadelesini veriyoruz. PKK/YPG ve FETÖ ile de mücadelemiz devam edecektir." açıklamalarını yaptı.

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Adalet Bakanı Gül'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması
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