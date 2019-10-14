Bakan Akar'dan flaş açıklama: Kaçırmışlar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İYİ Parti'yi ziyareti sonrasında Barış Pınarı Harekatına ilişkin açıklamalar yaptı. İşte Akar'ın açıklamalarından satır başları;

"MEHMETÇİK'İN BÜYÜK BAŞARISI İLE DEVAM EDİYORUZ"

"Sayın Genel Başkan ile bilgi alışverişinde bulunduk. Barış Pınarı harekatı ile ilgili kendisini bilgilendirdik. Burada bildiğiniz gibi gerekçi çalışmalar yapıldıktan sonra muhataplarıyla görüştükten sonra ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda bir karar verdik ve uygulamaya başladık. Buradaki faaliyetler şu ana kadar Mehmetçik'in büyük bir başarısı ile devam ediyor.

Bakan Akar açıkladı! YPG DEAŞ'lıları kaçırmış

"MÜCADELEMİZ TERÖRİSTLERLE, KÜRT KARDEŞLERİMİZLE DEĞİL"

Tel Abyad ve Rasulayn kontrol altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Buradaki mücadelemiz sadece YPG ile değil DEAŞ dahil tüm terörist unsurlarla. Bizim için tek hedef teröristler hiçbir etnik veya dini grup değil. Özellikle Suriye'nin her bir vatandaşı için, Suriyeli tüm kardeşlerimizin olduğu gibi Kürt kardeşlerimizin de huzuru için gayret gösteriyoruz.

"DEAŞ'LILARIN TUTULDUĞU HAPİSHANE..."

DEAŞ'lıların tutulduğu tek hapishane vardı. Gittiğimiz zaman bunun YPG'liler tarafından boşaltıldığını ve oradakilerin kaçtığını gördük. YPG bunları kaçırmış. Bunların tamamını görüntüledik. Muhataplarıyla paylaşacağız. TSK millii manevi ve mesleki değerlerine son derece bağlı bir şekilde tamamen ahlaki değerler çerçevesinde mücadelemizi sürdürüyoruz ve Türkiye'nin sınırlarında herhangi bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz. Buradaki tüm olan budur."