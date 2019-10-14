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Erdoğan 'da

Türkiye , Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından verilen akşam yemeğinde () 7. Zirvesi'ne katılmak üzere Bakü'de bulunan devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya geldi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2019 21:15 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 21:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından verilen akşam yemeğinde Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'ne katılmak üzere Bakü'de bulunan devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya geldi.

Expo Cafe'de verilen akşam yemeği, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile katıldığı yemekte, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban da yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
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