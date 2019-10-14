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Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: "Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'na ilişkin "Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok." değerlendirmesinde bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 10:37
Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok" dedi.

"BİNLERCE SİVİL KATLEDİLİRKEN SESİ ÇIKMAYANLAR..."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Musul, Rakka ve Deyrizor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayanlar, Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı karşısında panik halinde 'operasyonu durdurun' çağrıları yapıyor, Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit ediyor. Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: "Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok"
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