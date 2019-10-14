Başkan Erdoğan - Bahçeli görüşmesi

Başka Erdoğan, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Başkan Erdoğan, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

MPH'DEN BAHÇELİ AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin tedavisinin ardından mesaisine başlaması nedeniyle yazılı çıklama yaptı. Yalçın, Bahçeli'nin geçen ay rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından, FETÖ'den ilham alan kişilerin sinsi planlarını devreye soktuğunu bildirdi. FETÖ'nun kaçak militanları vasıtasıyla sosyal medyadan Türkiye aleyhinde sürdürülen algı operasyonlarının, MHP'ye ve Bahçeli'nin varlığına yöneldiğini kaydeden Yalçın, "Sayın Devlet Bahçeli'nin hastalığı iyileşmeye yüz tutmuş ve bu hususta partimizce defalarca açıklama yapılmış olmasına rağmen malum çevreler, FETÖ fitnesinin ateşini sürekli harlayarak medya ve siyaset kurumlarının gündemini kaynatmayı sürdürmüşlerdir. Hastalık, hayat döngüsü içinde her insanın yaşayabileceği olağan bir imtihanken; neden MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin hastalığı 40 derecelik ateş gibi gündemin hararetini yükseltmek için kullanılmak istenmektedir? MHP Liderinin ismi etrafında koparılan ve bir türlü dindirilmek istenmeyen ahlak ve edep dışı dedikodu fırtınasının arka planında, Devlet Bahçeli olmaksızın siyaset umutları yatmaktadır" ifadelerini kullandı.

DEVLET BAHÇELİ İSTİRAHATİNİN ARDINDAN MHP GENEL MERKEZİ'NDE COŞKUYLA KARŞILANDI